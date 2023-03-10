Подмосковье 10 марта 2023, 17:53 Подмосковные производители сельхозпродукции стали претендентами на звание «Народного органического бренда»

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С 10 марта по 11 апреля в России проходит голосование за звание «Народный органический бренд». Это одна из номинаций второго национального органического конкурса, в котором участвуют российские производители сельскохозяйственной продукции. Победителя определят сами потребители.

Всего в номинации представлены 23 производителя из 18 субъектов России. Все хозяйства имеют сертификаты соответствия требованиям к органической продукции.

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«В этом году два подмосковных производителя сельхозпродукции стали претендентами на звание „Народного органического бренда“. Это Эко-ферма „Рябинки“ Шаховского района и Ферма М2, которая располагается в деревне Шульгино Одинцовского городского округа», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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Ферма М2 занимается производством молочной и мясной продукции. Хозяйство выращивает овощи и фрукты, а также проращивает зерновые и бобовые культуры в специальном цеху. Кроме того, предприятие изготавливает хлеб по авторским рецептам, в том числе без дрожжей и в подовой печи. За качеством продукции следят на всех этапах производства — в каждом цеху есть собственная лаборатория.

У эко-фермы «Рябинки» более 1,2 тысячи гектаров земель. Хозяйство производит молочную продукцию и сыры, а также выращивает картошку, морковь, тыкву и многое другое. Отмечается, что продукция изготавливается и выращивается в соответствии с эко-стандартами: без использования химических удобрений, пестицидов и семян с ГМО.

Проголосовать за понравившийся бренд можно на сайте Роскачества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что сельскохозяйственная отрасль России вполне может обеспечить жителей страны всем необходимым за исключением экзотических фруктов.

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