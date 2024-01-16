Подмосковье 16 января 2024, 16:38 Подмосковные производители примут участие в выставке «Сделано в России» в Китае Unsplash

Читать 360tv в

Компании из Подмосковья примут участие в первом фестивале-ярмарке «Сделано в России», который начнется 27 января в Китае. Потенциальным покупателям представят 1,4 тысячи товаров.

На выставке свои товары предложат более 70 российских производителей, в том числе из Подмосковья. Это «Мираторг», «Дядя Ваня» и другие компании.

Реклама

Китайцы смогут оценить российские мед, мороженое, кукурузные хлопья, шоколад, вафли, конфеты, квас, печенье, пастилу, торты, консервы.

«Фестиваль-ярмарка „Сделано в России“ является важным шагом в развитии экономических отношений между Россией и Китаем. Наши компании получат возможность продемонстрировать свою продукцию китайским потребителям и заключить новые контракты на поставку товаров», — рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Фестиваль «Сделано в России» — это одно из ключевых мероприятий 2024 года, направленное на укрепление экономических связей между Россией и Китаем.

Новый логистический онлайн-сервис для экспортеров запустили в Подмосковье в прошлом году. Благодаря нему компании с небольшими объемами поставок смогут включить свою продукцию в состав единого контейнера и отправить ее за рубеж. В регионе около шести тысяч экспортеров, отметил губернатор Андрей Воробьев.