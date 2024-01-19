Подмосковье 19 января 2024, 13:08 Подмосковные производители примут участие в фестивале «Сделано в России» в Китае Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» пройдет в Китае с 27 января по 4 февраля. Производители из Московской области представят на ней свою продукцию.

«На ярмарке будет представлен большой ассортимент российских товаров органического происхождения и высокого качества, в том числе сладости, разнообразные напитки и молочная продукция», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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Подмосковье представят Раменский кондитерский комбинат, компания «Сан Гран» из Сергиевого Посада и конфетная фабрика «Волшебница» из Люберец.

Вместе с тем в Китае пройдут гала-концерты с участием губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга и местных музыкантов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.

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