Подмосковье 07 июля 2023, 11:03 Подмосковные производители получили льготные займы на 400 миллионов рублей от ФРП за полгода Unsplash

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Фонд развития промышленности Подмосковья предоставил компаниям региона семь льготных займов на общую сумму 395 миллионов рублей с начала года. Эти средства помогут компаниям возместить часть затрат по реализации крупных инвестиционных проектов.

Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева сообщила, что уже одобрен еще один заем на сумму 106 миллионов рублей. Его получит компания «Артпласт» из Серпухова, которая расширяет производство полиэтиленовых пакетов. Средства займа составляют почти 80% от общих затрат на проект, предполагающий покупку нового оборудования, его монтаж и подготовку к работе.

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Ранее займом подмосковного ФРП воспользовался производитель оборудования для логистических центров «Завод Стелкон». Компания получила 48,6 миллиона рублей, что позволило покрыть 56,7% затрат на расширение производства.

«Сейчас мы разработали новый продукт для инвесторов, реализующих в регионе импортозамещающие проекты. Размер этого займа варьируется от 50 до 150 миллионов рублей, он предоставляется под 1-4% годовых на срок до семи лет. Еще одно новшество — грант на сумму до 20 миллионов рублей. Первый конкурс по грантам стартует уже в августе», — рассказал директор Фонда развития промышленности Московской области Павел Ильин.

Подробнее узнать о программах ФРП Московской области можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности региона.

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