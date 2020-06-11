Подмосковные производители масок получат субсидии более чем на 85 млн рублей
Предприятиям предоставят субсидии, размер которых составит от 1,5 до 19 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Такие компании будут изготавливать и продавать медицинские маски только в Подмосковье и с наценкой не более 10%. Об этом рассказала министр инвестиций Наталья Егорова.
Хочу обратить внимание, что субсидия доступна не только компаниям, изготавливающим маски, но и производителям иной продукцииНаталья Егорова.
Егорова добавила, что они могут компенсировать до 50% затрат на приобретенное оборудование.
Эта поддержка доступна индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу. Все подробности можно узнать на инвестиционном портале или по телефону горячей линии 0150.
Подмосковье сохранит часть новых мер помощи бизнесу после пандемии. Это позволит ускорить восстановление экономики в регионе.