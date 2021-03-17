Подмосковные производители лечебного питания запустят совместный с ОАЭ инвестпроект

Один из ведущих российских производителей лечебного питания — «Иннованта» — запускает крупный инвестпроект совместно с новым технопарком современных технологий и инноваций SRTIP эмирата Шарджа ОАЭ. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Группа компаний «Иннованта» договорилась с принцессой Хинд Аль Кассеми о проекте в области разработки инновационных нутрицевтических технологий, в том числе и в направлении персонализированного питания, пока не имеющего аналогов в России и ОАЭ. Сумма инвестиций составит около 10 миллионов долларов.

Управляющий партнер группы компаний «Иннованта» Николай Сидоров рассказал, что проект будут реализовывать в технопарке исследований, технологий и инноваций SRTIP эмирата Шарджа. Биотехнологическое направление работы будет курировать принцесса Хинд Аль Кассеми, а применять новые инновационные разработки будут на территории России, ОАЭ и в странах Персидского залива.

«Технопарк SRTIP, работающий по примеру Кремниевой долины, стимулирует развитие инновационных технологий и помогает предпринимателям разрабатывать перспективные проекты. „Иннованта“ смогла предложить проект, который нас заинтересовал, и мы рассчитываем, что его реализация позволит сделать технологический прорыв в отрасли инноваций на рынке питания», — отметила принцесса Хинд Аль Кассеми.

Она добавила, что королевская семья несет большую социальную ответственность за жизнь, здоровье и благополучие своих граждан, поэтому в сферу ее интересов теперь входят нутрицевтические технологии как перспективные инструменты для улучшения качества и продолжительности жизни людей.

Стороны договорились о сотрудничестве во время крупнейшей ежегодной выставки пищевой промышленности Gulfood, проходившей в ОАЭ в феврале. В этом году в выставке приняли участие 5000 компаний из 120 стран и свыше 97 тысяч посетителей из 185 стран мира.

Также «Иннованта» договорилась с партнерами из ОАЭ, Саудовской Аравии, Кореи и других стран о поставках современного лечебного питания.

Всего в 2021 году во Всемирном торговом центре на выставке Gulfood нашу страну представили 22 компании, выпускающие продукты питания, востребованные в ОАЭ и других странах Персидского залива.