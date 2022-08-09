Подмосковные производители ягод получат субсидии на развитие

Выплаты на создание новых садов и уход за существующими ягодными плантациями получат сельскохозяйственные производители Подмосковья. Размер выплат будет зависеть от плотности посадки и других факторов.

«Меры поддержки предусмотрены для закладки многолетних плодовых и ягодных садов — не более 80 тысяч рублей на один гектар. Фермерам компенсируют до 20% затрат, но не более 25 тысяч рублей за один гектар, на уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, питомниками плодовых и ягодных культур, на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Раскорчевка будет субсидироваться в том случае, если возраст растений насчитывает 20 лет и более, а у фермера есть бюджет на посадку новых деревьев на расчищенной площади.

Финансовая поддержка предусмотрена также для развития семечковых и косточковых садов с плотностью посадки от 800 растений на один гектар, которые начинают активно плодоносить на второй-третий год посадки. Компенсация закладки садов может доходить до 130 до 250 тысяч рублей на один гектар, в зависимости от количества растений.

В настоящее время в Подмосковье продолжается сезон сбора ягод. В июле местные производители собрали 417 тонн малины, земляники, смородины и ежевики, что почти в четыре раза больше прошлогодних показателей. Как рассказал губернатор Андрей Воробьев, Московская область полностью обеспечивает себя овощами и фруктами.

Больше о мерах господдержки сельхозтоваропроизводителей можно прочитать на сайте Минсельхозпрода региона.