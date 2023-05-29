29 мая 2023, 12:00
Подмосковные производители электрики стали участниками международной выставки в Турции
Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности помог компаниям из Подмосковья выступить на международной выставке International Energy, которая прошла в Турции с 24 по 26 мая. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Международная выставка и конференция по энергетике и окружающей среде International Energy прошла при поддержке Министерства энергетики и природных ресурсов Турции. Это крупнейшая энергетическая ярмарка страны.
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Благодаря поддержке Фонда ПВД, шесть подмосковных компаний смогли представить на форуме свой потенциал. Участниками события стали производитель электроизмерительных и управляющих приборов «МНПП „Антракс“» из округа Фрязино, компания контейнерных электростанций «Валдекс Энергетика» из Одинцова, производитель магнитопровода для силового электрооборудования «ЗЭТ Энерго» из Бронниц и другие.
Расходы, связанные с участием в выставке, в том числе организацией и застройкой стенда, Фонд взял на себя.
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