Подмосковье 29 мая 2023, 12:00 Подмосковные производители электрики стали участниками международной выставки в Турции Фонд поддержки ВЭД МО

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Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности помог компаниям из Подмосковья выступить на международной выставке International Energy, которая прошла в Турции с 24 по 26 мая. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Международная выставка и конференция по энергетике и окружающей среде International Energy прошла при поддержке Министерства энергетики и природных ресурсов Турции. Это крупнейшая энергетическая ярмарка страны.

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Благодаря поддержке Фонда ПВД, шесть подмосковных компаний смогли представить на форуме свой потенциал. Участниками события стали производитель электроизмерительных и управляющих приборов «МНПП „Антракс“» из округа Фрязино, компания контейнерных электростанций «Валдекс Энергетика» из Одинцова, производитель магнитопровода для силового электрооборудования «ЗЭТ Энерго» из Бронниц и другие.

Расходы, связанные с участием в выставке, в том числе организацией и застройкой стенда, Фонд взял на себя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей в регионе.

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