Подмосковные производители договорились об экспорте товаров на $6 млн с начала года

Предприятиям Подмосковья с заключением экспортных контрактов помогает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности. Благодаря организации с начала года в регионе заключили договоров на шесть миллионов долларов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Услугами Фонда ВЭД за первые три месяца 2021 года воспользовались 187 субъектов малого и среднего предпринимательства Подмосковья», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что за это время удалось заключить свыше 30 контрактов на экспорт на общую сумму более шести миллионов долларов.

С поддержкой фонда предприниматели имеют возможность участвовать в международных выставках. Организация помогает искать контрагенты за границей, получать консультации по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности, а также оказывает и другие услуги, которые направлены на развитие экспорта.