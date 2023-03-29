Подмосковье 29 марта 2023, 14:52 Подмосковные проекты вошли в шорт-лист всероссийского конкурса «Ты в игре»

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В шорт-лист всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» вошли два проекта из Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта региона.

«Из 18 подмосковных инициатив, представленных в лонг-листе конкурса, в финальный этап удалось пробиться двум нашим проектам. Желаю конкурсантам только победы, весь регион болеет за вас», — пожелала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

За главный приз в номинации «Масштаб» будет бороться инициатива из Подмосковья «Экстремальный исторический забег Zaraysk Bison Race». В номинации участвуют проекты федерального уровня, охватывающие более 500 человек.

Еще один подмосковный проект — «Лучший урок физкультуры. Развитие спортивных прыжков через резинку» — вошел в топ-5 номинации «Дети в спорте».

Всего в шорт-лист конкурса вошли 25 инициатив — по пять претендентов в пяти номинациях.

«Среди участников третьего сезона много проектов, которые показывают аутентичность и многообразие российского спорта, охватывают сразу несколько направлений. Каждая инициатива конкурса привносит в классические виды спорта что-то свое — такой подход делает проекты непохожими друг на друга и интересными для россиян», — сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Он добавил, что многие представленные на конкурсе работы поддерживают тренд на цифровизацию в спорте, в современных реалиях это особенно важно, подчеркнул Матыцин.

Конкурс «Ты в игре» создан, чтобы выявлять интересные и полезные спортивные инициативы, которые способствуют вовлечению россиян в активный и здоровый образ жизни. Авторы инициатив могут заявить о себе на всю страну, найти новых партнеров и спонсоров, выиграть денежные призы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» занял первое место на форуме стартапов.

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