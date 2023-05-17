Подмосковье 17 мая 2023, 02:33 Подмосковные проекты строек с дополненной реальностью вышли в лидеры на конкурсе Минцифры

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По итогам экспертного голосования на премию CIPR Digital-2023 цифровые практики Главгосстройнадзора заняли первые места в номинациях «Умный город и ЖКХ» и «Лучшая цифровая платформа». Победителей объявят 31 мая.

Речь идет о сервисе «Подмосковные стройки» с дополненной реальностью и голосовым помощником Алиса и о «Комплексном цифровом сервисе для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности».

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«Мы рассчитываем на победу наших сервисов, которые зарекомендовали себя эффективными помощниками для органов власти, бизнеса и обычных жителей», — сообщил министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Уже пять лет приложение «Подмосковные стройки» дает подробную информацию обо всех строящихся многоквартирных домах и социальных объектах в регионе. За стройками следят почти 35 тысяч человек по подписке.

В личном кабинете «Комплексного цифрового сервиса для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности» доступно 156 форм документов для бизнеса и контрольно-надзорных органов. За год сервис составил около 60 тысяч подобных запросов.

Премия CIPR Digital-2023 является ежегодной деловой премией в области цифровых технологий. В этом году Московская область выдвинула более 20 проектов в 12 номинациях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подмосковную цифровизацию коммунального хозяйства признали лучшей в России.

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