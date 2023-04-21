Подмосковье 21 апреля 2023, 16:11 Проекты благоустройства из Подмосковья получили награды архитектурного конкурса министерство благоустройства

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Два проекта благоустройства из Подмосковья получили награды архитектурного конкурса «Золотое сечение». Они стали лучшими в номинациях «Ландшафт» и «Реализация».

Как рассказали в министерстве благоустройства, конкурс прошел в рамках архитектурного фестиваля. Золотые дипломы получили проект благоустройства набережной реки Клязьмы в Щелкове и набережной вблизи бывшей мануфактуры Саввы Морозова в Орехово-Зуеве. Они стали лучшими в номинациях «Ландшафт» и «Реализация». Всего на конкурс поступило 125 работ.

Участниками конкурса традиционно становятся архитекторы, дизайнеры, проектировщики и другие профессионалы. Цель фестиваля — популяризировать выдающие проекты.

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