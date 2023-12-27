Подмосковье 27 декабря 2023, 12:12 Подмосковные проекты представили на голосовании за всероссийскую муниципальную премию Unsplash

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Открылся этап народного голосования всероссийской муниципальной премии «Служение». В том числе проголосовать можно за шесть подмосковных проектов. Сделать свой выбор можно до 14 января 2024 года.

От Подмосковья в топ-100 на этап народного голосования вошли: проект комплексного психолого-медико-социального сопровождения и медицинской реабилитации детей из ДНР и ЛНР «Андрюшка», микрореабилитационный центр на дому в Егорьевске, «Мир возможностей» в Долгопрудном, «Стахановский берег» в Павловском Посаде, проект создания инновационной инфраструктуры для реабилитации детей в Красногорске и «Служение — быть вместе с людьми» в Раменском.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил спасателей с профессиональным праздником. Он поблагодарил каждого, кто несет службу в этой сфере, проявляя смелость, отвагу, героизм и неравнодушие.

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