Подмосковье 18 апреля 2023, 13:05 Подмосковные проекты по благоустройству стали лауреатами Международного конкурса НОПРИЗ министерство благоустройства

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Семь реализованных проектов благоустройства в Московской области стали победителями Международного профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший проект 2022 года. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

«Нам очень приятно, что наши проекты получили высокую оценку на международном конкурсе НОПРИЗ, одной из главных целей которого является демонстрация лучших достижений в области градостроительства и архитектурного проектирования», — сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Лучшими признали благоустройство сквера «Патриот» в Котельниках, сквера Ветеранов в Балашихе и Фонтанной площади в Ногинске. Второе место заняли проекты благоустройства бульвара Кузнецова в Сергиевом Посаде, парка «Река времени» в Лобне, набережной реки Клязьма вдоль бывшей мануфактуры Саввы Морозова в Орехово-Зуеве и территории вокруг прудов реки Теребенка в Чехове.

Всего в оргкомитет конкурса поступило 1011 проектов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что жителям Подмосковья предстоит выбрать 56 объектов для благоустройства в 2023 году.

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