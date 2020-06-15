Подмосковные прицепы начнут поставлять в Узбекистан

ЗАО «Исток» производит транспортные прицепы-фургоны для бизнеса, отдыха и мототехники.

«Мининвест Подмосковья оказывает содействие для выхода предприятий Московской области на иностранные рынки товаров. ЗАО „Исток“ мы помогли в вопросах таможенного оформления грузов. Узнать подробно о мерах поддержки внешнеэкономической деятельности подмосковных предприятий можно на инвестиционном портале Московской области invest.mosreg.ru», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Ранее при поддержке подмосковного Фонда внешнеэкономической деятельности компания приняла участие в международной выставке в Узбекистане, что помогло производителю продвинуть свою торговую марку на экспортный рынок.