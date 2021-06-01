Подмосковные приставы взыскали с должников более 465 млн рублей алиментов с начала года

В Московской области 1 июня провели акцию «Судебные приставы — детям». С неплательщиками алиментов проводили личные встречи. С начала года приставы взыскали с должников более 465 миллионов рублей в пользу детей. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Подмосковью.

Рейды и личные встречи с должниками по алиментам провели в Подмосковье 1 июня. В Международный день защиты детей судебные приставы региона также посетили детские подшефные учреждения.

Приставы работают на благо детей круглый год. Сотрудники службы не только отстаивают права маленьких жителей Подмосковья, взыскивая алименты с должников, но и организуют благотворительные акции и собирают вещи для детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Международный день защиты детей — это напоминание взрослым об их ответственности за будущее каждого ребенка и за благополучие детей уже сегодня.

С начала года приставы Московской области взыскали с неплательщиков алиментов более 465 миллионов рублей. Это именно задолженности по платежам, в эту сумму не включили те деньги, которые родители выплатили добровольно.

Помочь детям удалось благодаря ряду мер принудительного исполнения. Приставы наложили более 400 арестов на имущество должников, ограничили право выезда за границу для 18 тысяч должников. Еще 7,5 тысячи человек ограничили в праве управления автомобилем, а к административной ответственности привлекли более полутора тысяч должников.

В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Подмосковью напомнили всем родителям о необходимости исполнения своих обязанностей перед ребенком.