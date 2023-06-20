Подмосковье 20 июня 2023, 09:22 Подмосковные приставы помогли вернуть почти 3 миллиона рублей с должника за счет ограничения выезда из страны Главное управление региональной безопасности Московской области

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Жительница Москвы обратилась в суд с иском о взыскании задолженности, процентов и неустойки по договору займа. Два с половиной года назад она одолжила деньги жителю Подмосковья, и тот не вернул долг. Восстановить справедливость удалось при помощи судебных приставов.

Суд требования истицы удовлетворил и постановил взыскать с ответчика сумму долга, проценты за пользование финансами, неустойку за нарушение срока возврата займа, а также расходы по оплате государственной пошлины.

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В Серебряно-Прудском отделении судебных приставов возбудили исполнительное производство, и сотрудники службы в числе прочего вынесли постановление о временном запрете на выезд должника за границу. Когда мужчина собрался в отпуск и узнал о наложенном ограничении, он выполнил все свои обязательства в полном объеме. Деньги в сумме 2,778 миллиона рублей перечислили на счет жительницы Москвы, после чего запрет на выезд был снят, а исполнительное производство окончено.

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