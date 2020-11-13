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    13 ноября 2020, 16:34

    Подмосковные предприниматели заняли 13 призовых мест во всероссийском конкурсе торговли

    Алена Собкалова, Ксения Чернухина

    Предприниматели из Московской области заняли призовые места почти во всех номинациях всероссийского конкурса «Торговля России 2020». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

    Всего в конкурсе участвовали 870 сильнейших представителей бизнеса из России. Предприниматели сражались за призовые места в 11 номинациях.

    Подмосковные участники вошли в число лучших в семи дисциплинах.

    «Проведение подобных конкурсов — это один из лучших инструментов по повышению качества обслуживания. Участники от Московской области взяли все номинации благодаря передовым идеям и решениям по осуществлению торговли», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

    Лучшими розничными рынками стали «Экобазар» и «Фермерский рынок» в Мытищах, «О! Подворье» в Одинцове.

    В номинации «Лучший оптовый продовольственный рынок» победил оптово-продовольственный центр АО «Мытищинская ярмарка». Среди нестационарных торговых объектов лучшим назвали киоск «Горячая выпечка&Овощи-фрукты» и павильон «Цветы Подарки» в Одинцове. Лучшей ярмаркой признали «Широкую Масленицу в Захарове», а лучшим фестивалем — «Рыбный фестиваль» в Одинцове.

    В номинации «Лучшая фирменная сеть местного производителя» победили: «Клинский хлебокомбинат» и «Клинский — колбасы и деликатесы». Лучшими магазинами стали «Подмосковный фермер» и супермаркет «Абрикос» в Одинцовском округе, ТепLitSA, ИП Горьков А. Н. в Сергиевом Посаде.

    «Не только члены оргкомитета отметили достойный уровень участников, но и жители региона не раз выражали свои благодарности в адрес тех или иных предпринимателей Подмосковья. Смело можно говорить о том, что регион уже занимает лидирующие позиции, однако мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Наши победители автоматически становятся ориентиром для действующих и будущих предпринимателей», — заключил министр.