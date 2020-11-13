Подмосковные предприниматели заняли 13 призовых мест во всероссийском конкурсе торговли

Предприниматели из Московской области заняли призовые места почти во всех номинациях всероссийского конкурса «Торговля России 2020». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Всего в конкурсе участвовали 870 сильнейших представителей бизнеса из России. Предприниматели сражались за призовые места в 11 номинациях.

Подмосковные участники вошли в число лучших в семи дисциплинах.

«Проведение подобных конкурсов — это один из лучших инструментов по повышению качества обслуживания. Участники от Московской области взяли все номинации благодаря передовым идеям и решениям по осуществлению торговли», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Лучшими розничными рынками стали «Экобазар» и «Фермерский рынок» в Мытищах, «О! Подворье» в Одинцове.

В номинации «Лучший оптовый продовольственный рынок» победил оптово-продовольственный центр АО «Мытищинская ярмарка». Среди нестационарных торговых объектов лучшим назвали киоск «Горячая выпечка&Овощи-фрукты» и павильон «Цветы Подарки» в Одинцове. Лучшей ярмаркой признали «Широкую Масленицу в Захарове», а лучшим фестивалем — «Рыбный фестиваль» в Одинцове.

В номинации «Лучшая фирменная сеть местного производителя» победили: «Клинский хлебокомбинат» и «Клинский — колбасы и деликатесы». Лучшими магазинами стали «Подмосковный фермер» и супермаркет «Абрикос» в Одинцовском округе, ТепLitSA, ИП Горьков А. Н. в Сергиевом Посаде.

«Не только члены оргкомитета отметили достойный уровень участников, но и жители региона не раз выражали свои благодарности в адрес тех или иных предпринимателей Подмосковья. Смело можно говорить о том, что регион уже занимает лидирующие позиции, однако мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Наши победители автоматически становятся ориентиром для действующих и будущих предпринимателей», — заключил министр.