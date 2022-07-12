Подмосковные предприниматели взяли шефство над детским интернатом в Волоколамске

Предприниматели Волоколамска оказывают шефскую помощь детям школы-интерната в городе. Сцену здания интерната недавно оборудовали светозвуковыми приборами премиального класса.

В зале также установили занавес, управляемый дистанционным пультом. Предприниматели помогли реставрировать и настроить пианино в интернате. Все эти шаги помощи интернату возможны благодаря группе компаний BauFlex.

«Дети — это вообще круто, ради них все. Это взаимовыгодная история такая, но мы на это дело смотрим шире. Для нас это не так сложно. Видно результат, видно эмоции, не только учителей, но и детей. Вот ради этого можно все и двигать», — поделился генеральный директор ГК BauFlex Станислав Левочкин.

Для росписи центрального фойе предприниматели пригласили творческий коллектив известных российских художников граффити Evidence, работающих в инновационной технике 3D. Эти картины на стенах создают эффект объема и должны, по замыслу авторов, стать излюбленным местом ребят для селфи.

В интернате Волоколамска проживает более 70 человек. Они пока не знают, как к новому учебному году преобразилась их школа.

«Предложили: давайте мы как-то поможем, обустроим, сделаем красивее. И вот с этого дня началось такое сотрудничество, где не только оборудовали актовый зал современным оборудованием, но и такие вот эстетические картины сделали, которые дети еще не все видели. Просто-напросто школа-интернат преобразилась. Хочу сказать спасибо фирме, за то, что они так подошли. И вообще они сейчас взяли шефство над школой. Никто их не заставлял, такой душевный порыв», — рассказал о помощи предпринимателей глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка.

Шефская помощь интернату пришлась очень кстати. После капитального ремонта, выполненного в рамках федерального проекта «Современная школа», очень хотелось создать детям уютную и располагающую к творчеству обстановку.

Руководство BauFlex планирует также поставку мебели и переоснащение столовой интерната. Более того, по проекту на базе школы создадут центр подготовки и переподготовки кадров для работы на производстве компании и других предприятиях Подмосковья.