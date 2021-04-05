Подмосковные предприниматели стали реже обращаться за помощью к омбудсмену

Количество обращений от бизнесменов Подмосковья к омбудсмену снизилось в первом квартале 2021 года по сравнению с этим же периодом 2020-го. Итоги подвел уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области Владимир Головнев.

Владимир Головнев отметил снижение количества поступающих обращений в первом квартале 2021 года и изменение доминирующей тематики жалоб.

«В первые три месяца 2021 года мы рассмотрели 521 обращение. За этот же период прошлого года мы рассмотрели порядка трех тысяч обращений, то есть в месяц мы в среднем рассматривали около одной тысячи обращений», — рассказал бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев.

Он добавил, что в среднем в месяц обрабатывают 175 обращений. По мнению Головнева, сокращение числа заявок — это хороший признак.

«Это означает, что жизнь вернулась в привычную колею, к показателям 2019 года, предшествовавшего пандемии коронавирусной инфекции. Подмосковный бизнес продолжает жить и работать, но с учетом вынесенных из пандемии уроков», — уточнил Головнев.

Омбудсмен подчеркнул, что в этом году изменились темы обращения от предпринимателей.

«Если в течение последних трех лет основная часть обращений касалась деятельности правоохранительных органов — годовой показатель колебался от 25 до 27% от общей массы, то результаты первого квартала 2021 года нас приятно удивили. Упомянутая тема ушла на второй план (19%), уступив первое место обращениям, которые связаны с темой земельно-имущественных отношений (21%)», — отметил Головнев.

Третьей по популярности темой стали жалобы на нарушения в сфере госзакупок, на четвертом месте — налоговые вопросы, а на пятом — административные барьеры.

В первом квартале 2021 года аппарат уполномоченного принимал бизнесменов вместе с городскими прокурорами. За три месяца встречи провели в девяти округах Подмосковья.

Совместные приемы провели в Ленинском городском округе, Волоколамске, Можайске, Домодедове, Электростали, Долгопрудном, Воскресенске, Рузе и Люберцах.