Подмосковные предприниматели стали призерами конкурса «Торговля России»

Главные задачи конкурса — выявление и популяризация передового отраслевого опыта и лучших практик многоформатной российской торговли.

Предприниматели Московской области заняли призовые места в ежегодном всероссийском конкурсе «Торговля России».

Лучшей фирменной сетью стала «Булочная Каравай-СВ», в номинации «Лучший оптовый продовольственный рынок» — АО «Мытищинская ярмарка».

Потребительский рынок Подмосковья активно развивается и входит в число крупнейших в России, подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

«Подобные конкурсы помогают нам выявить и обратить внимание на передовые решения и идеи по осуществлению торговли. Это своего рода инструмент, который создает здоровую конкуренцию среди предпринимателей и повышает качество обслуживания», — отметил министр.

Победители получат награды и продемонстрируют свои достижения на торжественной церемонии награждения в рамках ежегодного мероприятия — Недели российского ретейла.

В 2021 году предпринимателей Подмосковья отметили в номинации «Лучший розничный рынок», награду получил универсальный рынок «О! Подворье» из Одинцова. В номинации «Лучший магазин» победителем стал проект TEPLiTSA, ИП ГОРЬКОВ А. Н. из Сергиева Посада, в номинации «Лучший торговый фестиваль» награду получило мероприятие «Сырная гонка», которое проводилось в Красногорске, лучшим торговым городом стал Звенигород.