Подмосковные предприниматели смогут воспользоваться "Промышленной ипотекой" | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 20:19 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковные предприниматели смогут воспользоваться "Промышленной ипотекой"

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Подмосковье адаптирует инвестиционный климат под новые реалии. Объем инвестиций в основной капитал региона в первом полугодии 2022 года вырос на 12,5% и составил порядка 500 миллиардов рублей.

По наращиванию темпов инвестиций Подмосковье является одним из наиболее успешных регионов России. Когда экономика страны попала под давление, вызванное санкциями запада, Подмосковье продолжило сохранять высокий уровень инвестпривлекательности. Так, объем инвестиций в первом полугодии 2022 года вырос на 12,5% и составил порядка 500 миллиардов рублей.

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На площадке Московского финансового форума заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала об инвестиционной адаптации Подмосковья под новые экономические условия.

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«Приоритетным направлением развития экономики РФ в 2022 году стало импортозамещение. Уже в конце февраля подмосковное правительство начало разрабатывать новые стимулирующие механизмы для инвесторов, которые однозначно сработали — у нас в работе сегодня 123 проекта импортозамещения. При этом 5 проектов уже реализовано, а суммарно до конца года в Подмосковье запустят порядка 20 новых импортозамещающих проектов», — сообщила Зиновьева.

Программа льготной аренды земельных участков «Земля за рубль» стимулировала развитие импортозамещения. Как сообщила глава подмосковного Мининвеста, земельные участки для проектов импортозамещения в Подмосковье уже получили 25 компаний.

«Еще одним действенным элементом поддержки импортозамещения станет программа „Промышленная ипотека“. Инициатором новой меры поддержки стала Московская область, которая предложила льготное кредитование бизнеса при покупке готовой промышленной невидимости. Сроки запуска производства в готовом промышленном боксе сокращаются с трех-пяти лет до одного года. Таким образом, программа позволит ускорить запуск импортозамещающих производств. Инициатива Подмосковья была поддержана Президентом России и сейчас программа запускается на федеральном уровне — прием заявок начнется в четвертом квартале этого года. Ставки по кредитам составят от трех до пяти% годовых, сумма займа — до 500 миллионов рублей», — сказала глава подмосковного Мининвеста.

Кроме того, важным элементом экономического роста стала поддержка уже действующих предприятий, особенно крупных. Для системообразующих компаний на федеральном уровне предусмотрели льготное кредитование. Поэтому регион оперативно актуализировал перечень системообразующих предприятий Подмосковья, в который было включено 70 новых компаний. Сейчас в этом перечне находится уже 183 компании. От подмосковных предприятий на получение льготных кредитов подано 92 заявки на сумму более 225 миллиардов рублей, 74 кредита на 185 миллиардов рублей уже одобрено.

Для малого и среднего бизнеса в регионе тоже предусмотрели возможность льготного кредитования: под проекты импортозамещения сегодня средний бизнес может взять кредит по ставке четыре процента годовых, малый и микробизнес может получить кредит по ставке пять с половиной процентов годовых.

«Сектор малого и среднего предпринимательства обеспечивает порядка 30% региональной экономики. Поэтому для нас стимулирование развития и поддержка МСП столь же важна, как и поддержка крупных инвестпроектов. Сегодня в области предоставляются субсидии на покупку и лизинг оборудования, на маркетплейсы, гранты и субсидии для соцпредпринимателей и другие меры. В этом году более 200 предприятий МСП уже получили эту поддержку», — подчеркнула Екатерина Зиновьева.

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