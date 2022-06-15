Предприниматели Подмосковья смогут купить отечественное ПО со скидкой 50%

Программное обеспечение решает ряд цифровых задач. Это управление закупками и продажами, организация управления и производства, повышение качества клиентского сервиса и многое другое. Новая мера поддержки позволит предпринимателям перейти на отечественное ПО, сэкономив при этом часть средств. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии».

Как рассказала Надежда Куртяник, с начала действия меры поддержки ей воспользовались почти 5,8 тысячи компаний Подмосковья. Всего было приобретено 400 тысяч лицензий на общую сумму 900 миллионов рублей.

«На данный момент предпринимателям доступны программные продукты более чем от 30 российских производителей. Список постоянно пополняется», — пояснила министр.

Получить меру поддержки можно после предоставления отчетности и документов, а совершить покупку можно на сайте производителя. Ознакомиться с компаниями-участниками можно на портале рфрит.рф. Оператор поддержки — Российский фонд развития информационных технологий.