Подмосковные предприниматели смогут получить онлайн-консультацию проверяющих органов через Госуслуги

Предприниматели Подмосковья смогут получить консультацию контрольно-надзорных органов онлайн, записавшись через портал Госуслуг. Сотрудники надзорных ведомств дадут предпринимателям рекомендации по соблюдению обязательных требований.

Бизнесу будут доступны несколько форматов общения: по телефону, видеосвязи, на личном приеме или во время профилактического мероприятия. Подмосковье стало первым регионом, где был реализован пилотный проект.

Помимо перевода документооборота в личный кабинет на портале Госуслуг, бизнес сможет подать заявки на проведение консультирования и профилактического визита. И консультацию, и профилактический визит можно провести в дистанционном формате. Надежда Куртяник министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Проект включил в себя Главное управление государственного строительного надзора области, Минэкологии, Минтранспорта региона. Планируется подключить к сервису и другие ведомства.