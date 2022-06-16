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    16 июня 2022, 11:19

    Подмосковные предприниматели смогут получить онлайн-консультацию проверяющих органов через Госуслуги

    Александра Перепечаева, Юлия Уткина

    Предприниматели Подмосковья смогут получить консультацию контрольно-надзорных органов онлайн, записавшись через портал Госуслуг. Сотрудники надзорных ведомств дадут предпринимателям рекомендации по соблюдению обязательных требований.

    Подмосковные предприниматели смогут получить онлайн-консультацию проверяющих органов через Госуслуги

    Бизнесу будут доступны несколько форматов общения: по телефону, видеосвязи, на личном приеме или во время профилактического мероприятия. Подмосковье стало первым регионом, где был реализован пилотный проект.

    Помимо перевода документооборота в личный кабинет на портале Госуслуг, бизнес сможет подать заявки на проведение консультирования и профилактического визита. И консультацию, и профилактический визит можно провести в дистанционном формате.

    Надежда Куртяник

    министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

    Проект включил в себя Главное управление государственного строительного надзора области, Минэкологии, Минтранспорта региона. Планируется подключить к сервису и другие ведомства.