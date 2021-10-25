Подмосковные предприниматели смогут получить гранты от правительства с 15 ноября

Свыше 38 миллиардов рублей выделит правительство РФ на гранты для поддержки малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей экономики. Данная мера будет востребована и у подмосковных предпринимателей, сообщили в Мининвестиций региона.

Помощь смогут получить компании из различных сфер — гостиничного бизнеса, общепита, спорта, допобразования, бытовых услуг, развлечений и культуры.

«Безусловно, в Московской области эта мера поддержки будет востребована. В прошлом году, после локдауна, аналогичная программа уже работала и более 170 тысяч региональных предпринимателей получили выплаты. Общий объем средств, полученных подмосковным бизнесом по этой программе, превысил 4,2 миллиарда рублей. Для субъектов МСП важно, чтобы эти инструменты заработали и сегодня», — подчеркнула министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Предприниматели смогут подавать заявки на гранты дистанционно, начиная с 1 ноября. Федеральная налоговая служба будет их принимать в течение полутора месяцев, средства начнут выплачивать с 15 ноября.

Ранее сообщалось, что предприниматели и ученые Подмосковья принимают участие в интенсиве SkLab в ОЭЗ «Дубна».