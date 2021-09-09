Подмосковные предприниматели смогут получить до 10 млн рублей на модернизацию производства

В Московской области стартовал конкурс на получение денежных грантов для малого и среднего предпринимательства. Предприятия-победители смогут получить на модернизацию производства до 10 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Предприниматели могут подать заявку на участие в конкурсе на портале государственных и муниципальных услуг. Конкурс «Модернизация-2021» направлен на то, чтобы подмосковные предприятия смогли частично компенсировать затраты, связанные с приобретением оборудования. Деньги можно потратить на модернизацию и развитие производства.

«Субсидии — это одна из наиболее востребованных в нашем регионе мер поддержки субъектов МСП. Конкурсный отбор на субсидию „Модернизация“ проводится в этом году уже второй раз. Из регионального бюджета в 2021 году на реализацию этой программы было выделено 550 миллионов рублей», — уточнила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что предприниматели могут компенсировать до 50% затрат, а максимальный размер субсидии составляет 10 миллионов рублей.

Заявки от предприятий будут принимать до 30 сентября. Всю необходимую информацию о конкурсе и других субсидиях и мерах поддержки можно узнать по номеру телефона горячей линии для бизнеса 0150.