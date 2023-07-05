Подмосковье 05 июля 2023, 17:40 Подмосковные предприниматели смогут подать заявки на всероссийский конкурс «Экспортер года» до 12 июля

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Прием заявок на всероссийский конкурс «Экспортер года» продлили по просьбам участников до 12 июля. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области с ссылкой на сообщение АО «Российский экспортный центр».

К участию приглашают крупный бизнес, представителей МСП, а также индивидуальных предпринимателей. Конкурс проведут в два этапа, а премию вручат в 20 номинациях.

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Победителей первого этапа — на уровне каждого федерального округа — объявят с августа по сентябрь. Второй этап проведут на федеральном уровне. Церемония награждения пройдет в октябре 2023 года на международном экспортном форуме «Сделано в России».

С подробностями конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности.

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