Подмосковье 01 августа 2023, 11:41 Подмосковные предприниматели смогут оценить уровень коррупции благодаря анонимному опросу Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Анонимный опрос о коррупции запустили для предпринимателей в Подмосковье. Инициатором выступил бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев.

Опрос проводится с 31 июля по 13 августа. Это анонимное исследование, и время заполнения анкеты займет не более двух-трех минут. Проголосовать можно по ссылке.

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Результаты исследования оценят в динамике. Так, данные опроса в 2022 году показали рост доверия предпринимателей к деятельности контрольно-надзорных органов и органов местного самоуправления по сравнению с предыдущим 2021 годом.

Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте Московской области достигла 24,8%, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что важная задача — создавать все условия для комфортной работы предпринимателей во всех сферах.