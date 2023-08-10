Подмосковье 10 августа 2023, 10:30 Подмосковные предприниматели смогут онлайн подать заявку на гранты и субсидии до 31 августа

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Предприниматели из Подмосковья смогут подать заявку на субсидии и гранты онлайн. В форме заявления появилось несколько умных сервисов, рассказали в Мингосуправления Подмосковья.

По словам главы ведомства Надежды Куртяник, в рамках одной услуги можно получить гранты и субсидии для молодых и социальных предпринимателей.

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«В форме заявления появились такие новшества, как сервисы предпроверки и автозаполнения банковских реквизитов, сервисы предпроверки предпринимателя в реестрах субъектов МСП и социальных предприятий, сервис предпроверки ранее поданного заявления и онлайн-калькулятор баллов. Благодаря этому заполнить заявку можно быстро, удобно и без ошибок», — сказала она.

Услуга доступна на региональном портале. Прием заявок будет открыт до 31 августа. Главное условие к участникам — ведение бизнеса на территории Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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