Подмосковье 18 марта 2024, 12:35 Подмосковные предприниматели представят продукцию на ярмарке в Москве 23 марта Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Двухдневная выставка-ярмарка «Весна.100% Подмосковье» стартует в Москве в торговом центре «Авиапарк» 23 марта. Предприниматели из Московской области представят свою продукцию и подробно расскажут о региональных брендах.

Организаторами мероприятия выступают Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и центр «Мой бизнес» Подмосковья.

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Гости ярмарки смогут принять участие в розыгрышах призов, мастер-классах по изготовлению венков из живых цветов, свечей, ароматических саше, составить собственную парфюмерную композицию, а также приобрести уникальные товары подмосковных брендов.

Для тех, кто планирует начать свое дело, сотрудники центра «Мой бизнес» расскажут о мерах поддержки предпринимателей, действующих в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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