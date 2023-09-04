Подмосковье 04 сентября 2023, 10:57 Подмосковные предприниматели представят продукцию из дерева на выставке в Египте

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Международная выставка Cairo Woodshow пройдет в Египте в декабре. На нее пригласили предпринимателей из Подмосковья, которые развивают экспорт.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, выставка станет одним из самых важных событий среди подобных ярмарок на Ближнем Востоке. Она даст возможность предпринимателям представить свои продукты, технологии и разработки, а также найти партнеров.

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Выставка пройдет с 7 по 10 декабря в Каире. Оставить заявку на участие можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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