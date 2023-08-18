Подмосковье 18 августа 2023, 18:08 Подмосковные предприниматели получили 3,3 миллиарда рублей по льготному кредитованию в этом году Unsplash

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Более 650 представителей МСП по всей России получили льготные кредиты на инвестиционные цели с начала года. Подмосковье вошло в топ-10 регионов по количеству одобренных соглашений на общую сумму 3,3 миллиарда рублей.

«Основное количество одобренных заявок –– от представителей малого и микробизнеса, которым всегда было непросто получить на развитие средства на выгодных условиях», — пояснила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

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Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что наибольший объем привлеченных льготных средств по стране зафиксировали в обрабатывающем производстве. Затем идут сфера транспортировки и хранения, а также гостиничный бизнес.

«В Подмосковье действует передовая система мер поддержки — услуги высоко оценены самими предпринимателями. В том числе и программа льготного кредитования, которая помогает бизнесу привлекать средства на его развитие на выгодных условиях», — заявила заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Сейчас льготные кредиты от 50 миллионов рублей могут получить представители малого и среднего бизнеса из приоритетных сфер. Ставка по программе зависит от величины ключевой ставки. На данный момент она составляет 7,5% годовых для среднего бизнеса и 9% годовых для малых и микропредприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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