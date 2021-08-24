Подмосковные предприниматели получат до 500 тысяч рублей на оплату комиссии маркетплейсов

В Подмосковье поддерживают предпринимателей, которые продают свои товары на маркетплейсах. Бизнесмены могут получить компенсацию комиссии за размещение продукции на известных торговых площадках. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

В Московской области принимают заявки от предпринимателей на получение субсидии на продвижение товаров через маркетплейсы. Мера поддержки рассчитана на самозанятых и представителей малого бизнеса. Подать заявку можно на портале госуслуг Подмосковья до 18 сентября.

В программе поддержки участвуют семь самых популярных маркетплейсов: Ozon, Wildberries, «AliExpress Россия», «Яндекс.Еда», «Авито», «ЛеснойРесурс.рф», «Ярмарка мастеров». Недавно партнером стала еще одна торговая интернет-площадка — «Яндекс.Маркет».

Субсидию предприниматели могут потратить на комиссию маркетплейсов, которая связана с реализацией товара и размещением или его продвижением.

Компенсация может составлять до 50% от общего объема расходов текущего года. Максимальная сумма субсидии — 500 тысяч рублей.

«Мы максимально упростили процесс получения субсидии. Во-первых, заявку можно подать в электронном виде. Во-вторых, требуется минимальный пакет документов: кроме заявления индивидуальные предприниматели и самозанятые должны предоставить три документа, а юридические лица — пять. Это стало возможным благодаря заключению соглашений о взаимодействии между Мининвестом Московской области и торговыми онлайн-площадками. В рамках соглашений маркетплейсы подтверждают информацию заявителей и при необходимости предоставляют документы за него», — пояснила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Всю необходимую информацию о субсидии можно узнать на горячей линии для предпринимателей 0150, по номеру 8 (495) 109-07-07; в одном из подмосковных офисов «Мой бизнес».