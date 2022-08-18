Подмосковные предприниматели подали более 140 заявок на мобильную торговлю с июля

Подмосковье первым в России значительно сократило сроки выдачи разрешений на мобильную торговлю. Благодаря этому у жителей появилась реальная возможность быстро открыть мелкий бизнес.

Фуд-траки, тележки и автолавки на праздниках, в парках и на набережных давно полюбились местным жителям. Сезонный предлагаемый ассортимент — от всевозможного мороженого до крепкого кофе. Раньше, чтобы открыть такую торговую точку, предпринимателям приходилось ждать разрешения по 70 дней.

«Сегодня же в Московской области получить место для нестационарного торгового объекта можно, как говорится, в один клик — на региональном портале. Причем с 3 августа разместить точку можно по онлайн-заявке. Если место уже внесено на схему, процесс займет всего семь дней, тогда как ранее на это требовалось 70. На новом месте можно разместиться за 18 дней, хотя раньше подобные заявки рассматривали около 150 дней. Такого упрощенного режима нет ни в одном другом регионе страны», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Существенное упрощение процесса и сроков выдачи разрешения избавляют предпринимателей от бюрократии и позволяют задуматься о расширении торговой сети. С начала июля подано уже более 140 заявок на размещение объектов мобильной торговли мороженым, кукурузой, кофе и хот-догами.

Услуга доступна предпринимателям на региональном портале, в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса». Понадобятся только доступ к интернету и подтвержденная учетная запись ЕСИА. Результат поступит в личный кабинет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об упрощении проверок бизнеса в Подмосковье. Это позволит снизить нагрузку на предпринимателей.