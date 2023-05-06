Подмосковье 06 мая 2023, 05:40 Подмосковные предприниматели подали 10 заявок на конкурс грантов «Семейная ферма» Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Предприниматели Московской области подали 10 заявок на конкурс грантов «Семейная ферма». Сейчас прием документов завершился.

«В 2023 году на развитие семейных ферм предусмотрено 118,4 миллиона рублей. В Подмосковье много примеров успешного семейного бизнеса», — сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Большинство подавших заявки на конкурс предложили развитие ферм молочного животноводства. Участники планируют увеличивать поголовье, наращивать мощности по производству молока и его переработке. Также среди них есть ферма по разведению рыб осетровых пород и форели мощностью 20 тонн продукции ежегодно.

В Коломне планируют выращивать клубнику в защищенном грунте. По проекту предприятие сможет поставлять до 20 тонн ягод в год.

Финал конкурса проведут в конце мая. Также продолжается прием заявок на получение грантов «Агротуризм», который продлится до 18 мая. Победители могут получить единоразовую субсидию в размере до 10 миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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