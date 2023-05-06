06 мая 2023, 05:40
Подмосковные предприниматели подали 10 заявок на конкурс грантов «Семейная ферма»
Предприниматели Московской области подали 10 заявок на конкурс грантов «Семейная ферма». Сейчас прием документов завершился.
«В 2023 году на развитие семейных ферм предусмотрено 118,4 миллиона рублей. В Подмосковье много примеров успешного семейного бизнеса», — сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
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Большинство подавших заявки на конкурс предложили развитие ферм молочного животноводства. Участники планируют увеличивать поголовье, наращивать мощности по производству молока и его переработке. Также среди них есть ферма по разведению рыб осетровых пород и форели мощностью 20 тонн продукции ежегодно.
В Коломне планируют выращивать клубнику в защищенном грунте. По проекту предприятие сможет поставлять до 20 тонн ягод в год.
Финал конкурса проведут в конце мая. Также продолжается прием заявок на получение грантов «Агротуризм», который продлится до 18 мая. Победители могут получить единоразовую субсидию в размере до 10 миллионов рублей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.
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