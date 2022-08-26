Подмосковные предприниматели оценили законы в сфере контроля и надзора

Подмосковные предприниматели оценили законодательство региона в сфере контроля и надзора. Между бизнесменами провели опрос, который был устроен по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области. Главной целью мероприятия была оценка бизнес-сообществом действующих законов в контрольно-надзорной деятельности.

В опросе принимали участие порядка 400 бизнесменов Подмосковья. Больше всего среди них было ИП и юридических лиц, остальные респонденты оказались или самозанятыми, или представителями фермерских хозяйств.

В итоге подавляющее большинство сочло законы в России, которые регулируют контрольно-надзорную деятельность, скорее строгим, некоторые — как чрезвычайно строгое. Нестрогим и мягким законодательство назвали только 16,9% и 2,3% респондентов соответственно.

«Анализируя результаты, можно предположить, что такой выбор ответа вызван скорее эмоциональным восприятием ситуации, нежели практическими соображениями. Обращает на себя внимание и значительная высокая разница в числе голосов между «полярными» вариантами ответов. «Чрезвычайно строгим» российское законодательство считают почти в 8 раз больше респондентов, чем «очень мягким», — прокомментировал ситуацию подмосковный бизнес-омбудсмен Владимир Головнев.

При этом около половины предпринимателей считают, что неплохо разбираются в таких законах, хорошо разбираются еще 13,1 процента участников опроса. Примерно треть отметили недостаточность своих знаний в этом вопросе. Совсем небольшой процент — только 5,1% — признали свою неосведомленность в этом вопросе. По словам Головнева, это уже большой шаг вперед, уже удалось добиться определенных результатов в информировании бизнесменов о законах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об упрощении проверок бизнеса в Подмосковье. Это позволит снизить нагрузку на предпринимателей.