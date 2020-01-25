Подмосковные предприниматели отметили первый день рождения клуба «Нежный бизнес»

Первый день рождения крупнейшего подмосковного женского бизнес-клуба «Нежный бизнес» прошел в Москве. Проект создан женщинами для женщин, и за год прекрасным дамам удалось добиться больших успехов.

Источник фото: телеканал «360»

Проект «Нежный бизнес» зародился в прошлом январе, у истоков стояли четыре подруги. Прошел всего год, и теперь на дне рождения тысяча гостей из 32 городов.

«Они колобарируются в сообществе, объединяются, делают, проекты, находят новых покупателей, партнеров. Так что у нас в два-три раза идет усиление, поэтому к нам все хотят», — рассказала Мария Штукина, лидер сообщества «Нежный бизнес».

Проект рад принимать новых участников. Систему построили простую — готова взять на себя ответственность и объединить бизнес-леди в своем городе, помочь им встретиться и объединиться — дерзай. А чем они занимаются, не важно.

Мужчинам в клубе тоже рады. На празднике были многочисленные партнеры, которые помогают членам клуба в развитии.

«Банк „Возрождение“ — партнер проекта „Нежный бизнес“. Плюс девушки на территории обмениваются контактами, клиентской базой и существенно расширяют свой бизнес. А „Возрождение“ традиционно поддерживает как начинающих предпринимателей, так и уже более опытных бизнесменов», — отметил Алексей Веселов, начальник управления банка «Возрождение».

Источник фото: телеканал «360»

В рамках дня рождения создавали партнерства и проекты, презентовали продукцию компаний.

Пиком был модный показ подмосковных дизайнеров. Кстати, часть коллекций раскупили и забронировали модели прямо на месте.

Популярны были секторы хэнд-мэйда, кулинарии, кондитерской продукции.

Ходили, смотрели, пробовали и делились планами. Организаторы хотят, чтобы в каждом городе Подмосковья появилось представительство клуба. А потом уже на базе всех городов создать отдельные профсоюзы кондитеров, стилистов, коучей, директоров крупных фирм и так далее.

Планы грандиозные, и, глядя на целеустремленность подмосковных бизнес-леди, не возникает сомнений, что все у них получится.