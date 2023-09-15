Подмосковье 15 сентября 2023, 23:53 Подмосковные предприниматели организовали сбор помощи бойцам СВО Созданная военными компания из Бронниц организовала постоянную помощь бойцам СВО Телеканал «360»

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Компания «Домок» из городского округа Бронницы с самого начала специальной военной операции оказывают помощь бойцам на передовой. Они уже отправили туда приборы ночного видения, зарядные устройства и мойки для машин.

Владельцы бизнеса — бывшие военные, поэтому они не могли остаться в стороне и знают, что необходимо солдатам. Иногда они сами доставляют груз до получателей. Тем более, что у заместителя директора компании Владимира Одарущенко в феврале на передовую добровольцем отправился сын.

«Мы с вами делаем одно общее дело. Все прекрасно понимаем, если мы все не приложим к этому руку и усилия никогда не будет решена эта проблема. Она никуда не уйдет и с этой бедой нам придется бороться всем вместе», — заявил он.

Компания «Домок» в Бронницах работает четвертый год. Занимается строительством каркасных домов. У предпринимателей более 100 разных проектов и каждый день они создают новый дом, а еще успеваю строить производственные корпуса для выпуски имитации бруса и изготовления кровли.