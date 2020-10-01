Подмосковные предприятия заключили экспортных контрактов почти на 23 млн долларов

В Подмосковье за третий квартал этого года предприятия заключили экспортных контрактов на 22,8 миллиона долларов. Договоры подписывали при содействии регионального Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

За услугами Фонда в июле–сентябре обратились 88 предприятий. За этот период Фонд принял участие в заключении нескольких крупных контрактов. Компания «Метиз Производство» из Щелкова заключила три экспортных контракта общим объемом два миллиона долларов. Они будут поставлять комплектующие и полуфабрикаты для изготовления протезов. Продукция пойдет в Японию, Индию и на Кипр.

Компания из Серпухова «Никатор» отправит в Белоруссию компоненты для изготовления красок на сумму более шести миллионов долларов. Производитель медицинских масок из Бронниц — предприятие «Нетканые материалы», также при поддержке Фонда ВЭД, заключил контракты на поставку своей продукции в Нидерланды и Португалию на сумму порядка 10 миллионов долларов.

С начала года за помощью к Фонду обратились 307 подмосковных компаний.

«Несмотря на непростое время для экспорта, когда нет выставок, офлайн-мероприятий, вынужденная приостановка работы предприятий, мы смогли найти новые инструменты продвижения бизнеса. Да и наши предприниматели в стрессовой ситуации проявили недюжинные способности во внешнеэкономической деятельности. Пока есть данные только за первое полугодие 2020 года, по которым регион показал себя очень неплохо. Так, объем экспорта практически остался на уровне прошлого года и составил 3,09 миллиарда рублей, против 3,12 миллиарда годом ранее», — отметила Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что больше всего экспортируют автомобили, оборудование и транспортные средства, продукцию химической промышленности.