Подмосковные предприятия возобновляют работу после пандемии. Какую господдержку они могут получить?

Предприятия области восстанавливают работу после вынужденного простоя из-за пандемии. В этот непростой период им очень помогают меры поддержки, которые приняли в российском правительстве.

С 1 апреля этого года государство запустило меры поддержки для средних и малых предприятий, а также крупных — ими уже можно воспользоваться. Также 1 июня были запущены дополнительные меры поддержки — это действительно хорошо работающая система Татьяна Воронова директор департамента по связям с общественностью ГК «Инко-Телеком».

Группа компаний «Инко-Телеком» и местный телеканал городских округов Луховицы и Зарайск «Инко-ТВ» уже воспользовались некоторыми мерами господдержки.

«На текущий момент юрлица могут воспользоваться кредитами на возобновление деятельности. Согласно этой программе банки при соблюдении определенных условий выдают средства под 2-3% годовых на выплаты зарплат сотрудникам, а также на уплату организацией страховых взносов», — рассказал коммерческий директор ГК «Инко-Телеком» Георгий Чоговадзе.

Заместитель директора ООО «Инко-ТВ» Елена Забелина отметила, что телеканал «Инко-ТВ», как представитель СМИ, также смог воспользоваться некоторыми из введенных мер поддержки. Он уже получил одобрение и скоро сможет тратить кредитные средства.

Сфера красоты — одна из наиболее пострадавших в период пандемии. Директор салона «Бьюти Стар» Таисия Якушева рассказывает, как приходилось выживать бизнесу в этот непростой период.

Мы подали заявку на реструктуризацию наших кредитов, в том числе кредита, который мы брали на наше новое помещение. В течение трех недель нам пришло одобрение. Мы узнали, что президент дает поддержку малому и среднему бизнесу по неработающему персоналу — мы на нее тоже подали заявку и быстро получили 109 тысяч поддержки Таисия Якушева индивидуальный предприниматель.

Более подробно узнать о мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса можно на официальном сайте Федеральной налоговой службы.