Подмосковные предприятия стали производить свыше 1,7 тысячи тонн молока в сутки

«В сутки сельскохозяйственными организациями Подмосковья производится свыше 1752 тонн молока, из которых 1625 тонн поступает на переработку. То есть объем реализации молока в хозяйствах региона вырос на 3,3% относительно того же периода прошлого года, когда производили 1696 тонн молока», — сообщил Сергей Воскресенский.

Сельхозпредприятия Московской области достигли максимальных в стране объемов реализации молока, согласно оперативным данным Минсельхоза России.

«Суточный средний надой в сельхозпредприятиях области в январе текущего года сохраняется на уровне 21,2 килограмма на корову. Это выше уровня прошлого года на 0,3 килограмма, то есть на 1,5%», — добавил Воскресенский.

Лидерами по суточному надою молока являются Ленинский городской округ, Озеры, Луховицы. Лидерами по валовому производству молока в сутки являются Сергиево-Посадский городской округ, Домодедово и Озеры, сообщил и. о. министра сельского хозяйства Подмосковья.

Подмосковье планирует достичь планового показателя по производству молока в один миллион тонн в год.

Ранее сообщалось, что Московская область расширит земли для посева зерновых почти до 580 тысяч гектаров в 2021 году.