Подмосковные предприятия стали лидерами по привлечению средств Фонда развития промышленности в 2020
«В этом году 35 проектов, реализуемых на территории Подмосковья, получили финансирование в федеральном ФРП. Общая сумма полученных займов составила более 8,4 млрд рублей», — сказала Зиновьева.
Наиболее востребованными программами ФРП в 2020 году среди подмосковных инвесторов стали: «Противодействие эпидемическим заболеваниям», «Проекты развития» и «Лизинг».
Министр также напомнила, что 10 проектов на 418 млн рублей получили льготные займы в региональном Фонде развития промышленности Московской области.
«Данное финансирование стало серьезной помощью в сложный год, что позволило предприятиям оперативно отреагировать и нарастить производство для удовлетворения резко возросшего спроса на противоэпидемическую продукцию, а также запустить новые проекты в сфере промышленности», — подчеркнула Екатерина Зиновьева.
Всего из бюджета Фонда развития промышленности с момента его создания в 2014 году подмосковным предприятиям было выдано 87 займов на 19 миллиардов рублей.