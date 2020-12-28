Подмосковные предприятия стали лидерами по привлечению средств Фонда развития промышленности в 2020

По итогам 2020 года предприятиям Московской области выдана наибольшая сумма займов из средств Фонда развития промышленности среди всех российских регионов. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В этом году 35 проектов, реализуемых на территории Подмосковья, получили финансирование в федеральном ФРП. Общая сумма полученных займов составила более 8,4 млрд рублей», — сказала Зиновьева.

Наиболее востребованными программами ФРП в 2020 году среди подмосковных инвесторов стали: «Противодействие эпидемическим заболеваниям», «Проекты развития» и «Лизинг».

Министр также напомнила, что 10 проектов на 418 млн рублей получили льготные займы в региональном Фонде развития промышленности Московской области.

«Данное финансирование стало серьезной помощью в сложный год, что позволило предприятиям оперативно отреагировать и нарастить производство для удовлетворения резко возросшего спроса на противоэпидемическую продукцию, а также запустить новые проекты в сфере промышленности», — подчеркнула Екатерина Зиновьева.

Всего из бюджета Фонда развития промышленности с момента его создания в 2014 году подмосковным предприятиям было выдано 87 займов на 19 миллиардов рублей.