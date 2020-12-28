facebook_pixel
    28 декабря 2020, 21:27

    Подмосковные предприятия стали лидерами по привлечению средств Фонда развития промышленности в 2020

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    По итогам 2020 года предприятиям Московской области выдана наибольшая сумма займов из средств Фонда развития промышленности среди всех российских регионов. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
    Подмосковные предприятия стали лидерами по привлечению средств Фонда развития промышленности в 2020

    «В этом году 35 проектов, реализуемых на территории Подмосковья, получили финансирование в федеральном ФРП. Общая сумма полученных займов составила более 8,4 млрд рублей», — сказала Зиновьева.

    Наиболее востребованными программами ФРП в 2020 году среди подмосковных инвесторов стали: «Противодействие эпидемическим заболеваниям», «Проекты развития» и «Лизинг».

    Министр также напомнила, что 10 проектов на 418 млн рублей получили льготные займы в региональном Фонде развития промышленности Московской области.

    «Данное финансирование стало серьезной помощью в сложный год, что позволило предприятиям оперативно отреагировать и нарастить производство для удовлетворения резко возросшего спроса на противоэпидемическую продукцию, а также запустить новые проекты в сфере промышленности», — подчеркнула Екатерина Зиновьева.

    Всего из бюджета Фонда развития промышленности с момента его создания в 2014 году подмосковным предприятиям было выдано 87 займов на 19 миллиардов рублей.