Подмосковные предприятия представили новейшие разработки на форуме «Армия-2022»

Оборонно-промышленные предприятия Подмосковья представили свою продукцию в рамках международного военно-технического форума «Армия-2022». Кроме того, были представлены также разработки гражданского и двойного назначения.

В целом в Подмосковье действуют 122 организации этого комплекса, и 85 из них входят в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ. На таких производствах трудоустроены порядка 123,5 тысячи человек.

«Подмосковные «оборонщики» представляют разные отрасли: авиационную, ракетно-космическую, электронную и радиопромышленность, машиностроение, судостроительную отрасль и другие. По итогам минувшего года объем отгруженных товаров подмосковных предприятий сегмента ОПК составил 496,8 миллиарда рублей, что почти на 8% выше, чем в 2021 году», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, посетившая отраслевой Форум.

Среди участников в этом году оказались ПАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева», АО «НПК «КБМ», АО «Лыткаринский завод оптического стекла», АО «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ»), Акционерное общество «Оптико-механическое конструкторское бюро «Астрон» и другие предприятия.

Например, Красногорский завод имени Зверева специализируется на производстве аэрокосмической фотоаппаратуры, а также изделий, которые связаны с обеспечением военной безопасности. В том числе, он производит хирургические и медицинские изделия и многое другое.

В целом предприятия ОПК вносят большой вклад в безопасность самой страны и в развитие других отраслей. В 2021 году фактическая доля гражданской продукции составила примерно 28% — это, например, медицинское оборудование, лекарства, продукция для ЖКХ и промышленности.

Ранее сообщалось, что межрегиональный форум по внедрению инвестиционного стандарта прошел в Истре в минувшие выходные. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил использовать полученный опыт на практике и продолжать упрощать процедуры и получение услуг для бизнеса.