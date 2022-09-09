Подмосковье нарастило экспорт детского питания на 18% | 360°

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09 сентября 2022, 17:04

Подмосковье нарастило экспорт детского питания на 18%

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Экспорт детского питания из Подмосковья вырос на 18%. С января по июль предприятия поставили за рубеж свою продукцию почти на 19 миллионов долларов.

Произведенное в Московской области детское питание востребовано в Казахстане, Нидерландах, Узбекистане и не только.

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Об этом сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Объем выручки вырос на 23% и составил 18,96 миллиона долларов

Георгий Филимонов.

Он уточнил, что основными экспортерами детского питания в Подмосковье стали компании «Истра-Нутриция», «Инфаприм» и «Фармалакт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 23 новых проекта импортозамещения реализовали в регионе.

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