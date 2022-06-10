Подмосковные предприятия получат землю в аренду за рубль

Подмосковная компания «Намера» собирается расширять производство сухих строительных смесей. Для того, чтобы строить новые предприятия, инвестору передали земельный участок в аренду по крайне низкой ставке — всего один рубль в год. Размер участка — 2,8 гектара, он расположен в Сергиевом Посаде.

«Общий объем инвестиций составляет 400 млн рублей. После расширения производства на предприятии будет создано порядка 50 рабочих мест для жителей городского округа. Реализация проекта позволит компании заместить зарубежную химическую продукцию. Плановый срок запуска предприятия — 1 квартал 2024 года», — сказала глава подмосковного Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Инвестор собирается выпускать пре-полимеры для производства полиуретанов. На текущий момент у компании уже есть две лаборатории в Сергиевом-Посаде. Как отметила зампред правительства Подмосковья Анна Кротова, программа «Земля за 1 рубль» — одна из мер, которая позволяет активно поддерживать бизнес в периоды кризиса. Власти Московской области максимально понизили все бюрократические барьеры, чтобы воспользоваться программой было как можно проще.

Ознакомиться с земельными участками, доступными по программе «Земля за 1 рубль», можно на интерактивной карте на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой подмосковной программе, которая позволяет арендовать землю под предприятие всего за один рубль. Власти помогают предпринимателям со всеми документами. Первый участок за символический рубль передали ООО «Трейлер» в Ступине.