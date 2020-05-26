Подмосковные предприятия могут получить гранты на инновационные проекты. Но прежде — конкурсный отбор
Гранты выделяют для предприятий малого и среднего бизнеса. Подготовиться к участию в конкурсах помогает подмосковный Мининвест.
Отборы проводят по нескольким направлениям. Подать заявку на участие можно как со стартапами, так и с уже работающими проектами.
А размер грантовой поддержки — от 500 тысяч до 25 миллионов рублей, рассказала министр инвестиций Подмосковья Наталья Егорова.
В прошлом году 24 подмосковные заявки стали получателями грантов — уверена, что и в этом году предприниматели представят достойные проектыНаталья Егорова.
Все сведения о программах Фонда содействия инновациям есть на сайте fasie.ru.
В областном Мининвесте на тему конкурсов проконсультируют по электронной почте chudinovvn@mosreg.ru, а также по номеру телефона 8 (498) 602 06 04, добавочный 40823.