Инновационные предприятия Московской области могут получить федеральные гранты. Их выделяют на создание и продвижение продукции. Это делает Фонд содействия инновациям, ежегодно проводящий конкурсные отборы.

Гранты выделяют для предприятий малого и среднего бизнеса. Подготовиться к участию в конкурсах помогает подмосковный Мининвест.

Отборы проводят по нескольким направлениям. Подать заявку на участие можно как со стартапами, так и с уже работающими проектами.

А размер грантовой поддержки — от 500 тысяч до 25 миллионов рублей, рассказала министр инвестиций Подмосковья Наталья Егорова.

В прошлом году 24 подмосковные заявки стали получателями грантов — уверена, что и в этом году предприниматели представят достойные проекты Наталья Егорова.

Все сведения о программах Фонда содействия инновациям есть на сайте fasie.ru.

В областном Мининвесте на тему конкурсов проконсультируют по электронной почте chudinovvn@mosreg.ru, а также по номеру телефона 8 (498) 602 06 04, добавочный 40823.