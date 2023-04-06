Подмосковье 06 апреля 2023, 16:23 Подмосковные правозащитники навестили 64 семьи с детьми из Донбасса с начала года пресс-служба Мособлдумы

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Аппарат детского омбудсмена в Подмосковье следит за адаптацией детей-сирот из ДНР в новых семьях. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка Ксения Мишонова на заседании Мособлдумы.

«За 2022 год мы посетили 63 семьи, в которых воспитывается в общей сложности 129 детей, 56 из которых — дети из ДНР. Нам было важно убедиться, что права и интересы прибывших детей не нарушены. В целом, мы довольны ситуацией», — отметила Мишонова.

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С начала 2023 года уполномоченный и сотрудники аппарата уже навестили 64 семьи, в которых воспитывается 247 детей, 113 из которых — из Донбасса.

Ребята посещают детские сады, обучаются в школах, прикреплены к поликлиникам, охвачены культурной жизнью. Также дети и приемные родители или опекуны получают пособия на содержание ребят.

Посещение больших приемных семей, прибывших в Подмосковье из других регионов, проводится аппаратом уже четвертый год по проекту «Добро пожаловать в Подмосковье». Его суть заключается в том, чтобы помочь приемным родителям, воспитывающим более четырех детей, адаптироваться на новом месте.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе сейчас возводят 37 новых школ.

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