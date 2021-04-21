Подмосковные пожарные спасли из огня ежика

20 апреля в Коломне пожарные тушили возгорание в одном из гаражных кооперативов. После того, как огонь удалось ликвидировать, огнеборцы нашли у одного из гаражей ежика.

Сообщение о пожаре получили работники дежурного караула 224-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас». Они оперативно выехали на место и ликвидировали возгорание. Начальник караула Александр Потапов рассказал, что в процессе тушения пожарные заметили движение со стороны задней стены гаража.

«Остудив металлическую стену, огнеборцы обнаружили под ней ежа, который запутался в бытовом мусоре. Ликвидировав возгорание, пожарные забрали лесного жителя в подразделение, где обработали ему небольшие порезы на лапках», — рассказал Александр Потапов.

Он добавил, что ежа накормили печеньем с молоком и отпустили в лес.