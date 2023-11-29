Подмосковье 29 ноября 2023, 13:07 Учения для пожарных прошли в Орехово-Зуеве ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники 248-й, 250-й и 301-й пожарно-спасательных частей «Мособлпожспас» прошли тактические учения на складе в Орехово-Зуеве 28 ноября.

Как рассказали в ведомстве, спасатели тушили условный пожар на территории индустриального парка в деревне Кабаново. По словам заместителя начальника теруправления № 7 Алексея Зайцева, по замыслу возгорание произошло на складе рулонного текстиля. Огонь мог перейти на соседнее производство пластиковой продукции для ванных комнат. Сотрудников эвакуировали, но два человека не успели покинуть здание.

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«Прибыв на место указанного адреса, работники противопожарно-спасательной службы сформировали звенья газодымозащитной службы и приступили к разведке, поиску и спасению условно пострадавших. На месте условного возгорания специалисты развернули оперативный штаб пожаротушения. Огнеборцы приступили к тушению условного пожара и успешно выполнили поставленные задачи», — сказал он.

Всего в учениях задействовали 11 машин и свыше 30 человек.

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