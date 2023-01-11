11 января 2023, 20:19
Подмосковные пользователи «Коммунального бонуса» получили шанс забрать подарок
МосОблЕИРЦ пригласил жителей Подмосковья поучаствовать в акции «Зимние призы в личном кабинете». Розыгрыш подарков состоится 23 января. Генератор случайных чисел выберет 17 номеров лицевых счетов победителей, уведомления о выигрыше им отправят по электронной почте.
Для участия в акции необходимо до 15 января зарегистрироваться в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».
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«На сегодняшний день порядка 450 тысяч жителей Подмосковья получили бонусные купоны: скидки и промокоды за онлайн оплату жилищно-коммунальных услуг. В лидерах выбора клиентов МосОблЕИРЦ — онлайн-магазины и онлайн-кинотеатры», — заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
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После оплаты услуги через личный кабинет МосОблЕИРЦ абонент автоматически попадает на страницу «Коммунального бонуса», где может выбрать любой подарок.
Отметим, программу лояльности в сфере ЖКХ запустили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева 1 мая 2021 года.
Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.
ЖКХ
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